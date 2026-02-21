СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 21 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и ЦСКА. Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее две победы одержал ЦСКА, одну — СКА.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 56 матчей, в которых набрал 65 очков, и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 70 очками после 57 встреч находится на пятой строчке Запада.