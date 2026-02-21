«Локомотив» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 21 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле состоится матч между местным «Локомотивом» и минским «Динамо». Игра на стадионе «Арена-2000-Локомотив» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет пятая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы в очных играх сезона. «Локомотив» расположился на первом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 81 очко после 58 проведённых матчей. «Динамо» с 75 очками после 57 игр занимает третье место в таблице Запада.