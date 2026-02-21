Якупов — о победе над «Сибирью»: с «Авангардом» все заряженные. У нас нет лёгких игр

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал победный матч с «Сибирью» (2:1 Б).

— Тяжёлый матч получился, потому что всё в жизни даётся тяжело. Никто не выходит с нами играть спустя рукава, плюс сибирское дерби, много болельщиков из Новосибирска приехало. Все заряженные с нами выходят играть, у нас нет лёгких игр. «Сибирь» отличный хоккей показала.

— «Авангард» после первых 10 минут играл как будто не в свой хоккей. Так ли это?

— А в какой? Ну, конечно, где-то «Сибирь» гнула свою линию, действовала дисциплинированно, грамотно в обороне. Но у нас были моменты, очень много большинства. Если бы мы хотя бы один в большинстве забили, то по-другому бы всё сложилось, а так «Сибирь» отбилась и только укрепила веру в свой стиль. Понятно, мы не все 60 минут играли великолепно, но и не скажу, чтобы прям плохо было, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.