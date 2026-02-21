Форвард «Авангарда»: если шайба скачет, значит, что-то с руками. Буду с ними разговаривать

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов ответил на вопрос о большом количестве брака в матче с «Сибирью» (2:1 Б).

— Большое количество брака было. Можно пенять на недавний перелёт с Дальнего Востока, насыщенный календарь, вирус в команде?..

— Нет-нет-нет. Если шайба скачет, значит, что-то с руками происходит. Буду с ними разговаривать. Да Дальний Восток уже месяц назад проехали, тут какие-то отговорки искать… А те, кто болеют, они не играют, на матч все здоровые выходили. Грешить на лёд тоже не будем. Может, где-то нервозность, спешим немножко, наверное, переждать такой период нужно. Ну и «Сибирь» делала так, чтобы мы ошибались.

— У тебя был шикарный момент в овертайме.

— Да, не перебросил щиток чуть-чуть вратаря. Не будем грешить на Чистякова, хороший сильный пас отдал, не удалось просто подстроиться мне. Вратарь здорово сыграл, good save!

— Что Ги Буше сказал после такой победы?

— Были моменты, где он не был доволен, да мы и сами недовольны. Временами делали неправильные вещи, от этого нервозность и пошла, но показали характер, в третьем периоде сделали всё, чтобы забить. Не всегда всё будет красиво и легко, такие матчи тоже нужны. Даже здорово из таких матчей выходить победителями, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.