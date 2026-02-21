Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Авангарда»: если шайба скачет, значит, что-то с руками. Буду с ними разговаривать

Форвард «Авангарда»: если шайба скачет, значит, что-то с руками. Буду с ними разговаривать
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов ответил на вопрос о большом количестве брака в матче с «Сибирью» (2:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Баклашёв, Косолапов) – 38:07 (5x5)     1:1 Лажуа (Шарипзянов, Прохоркин) – 58:03 (6x5)     2:1 Потуральски – 65:00    

— Большое количество брака было. Можно пенять на недавний перелёт с Дальнего Востока, насыщенный календарь, вирус в команде?..
— Нет-нет-нет. Если шайба скачет, значит, что-то с руками происходит. Буду с ними разговаривать. Да Дальний Восток уже месяц назад проехали, тут какие-то отговорки искать… А те, кто болеют, они не играют, на матч все здоровые выходили. Грешить на лёд тоже не будем. Может, где-то нервозность, спешим немножко, наверное, переждать такой период нужно. Ну и «Сибирь» делала так, чтобы мы ошибались.

— У тебя был шикарный момент в овертайме.
— Да, не перебросил щиток чуть-чуть вратаря. Не будем грешить на Чистякова, хороший сильный пас отдал, не удалось просто подстроиться мне. Вратарь здорово сыграл, good save!

— Что Ги Буше сказал после такой победы?
— Были моменты, где он не был доволен, да мы и сами недовольны. Временами делали неправильные вещи, от этого нервозность и пошла, но показали характер, в третьем периоде сделали всё, чтобы забить. Не всегда всё будет красиво и легко, такие матчи тоже нужны. Даже здорово из таких матчей выходить победителями, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Материалы по теме
Якупов — о победе над «Сибирью»: с «Авангардом» все заряженные. У нас нет лёгких игр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android