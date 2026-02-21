Скидки
Александр Барков высказался о сухом поражении «Спартака» от «Нефтехимика»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 0
Спартак
Москва
1:0 Шафигуллин (Хайруллин, Дергачёв) – 18:24 (5x5)     2:0 Шафигуллин (Хлыстов, Селезнёв) – 42:52 (5x5)    

– Думаю, что получилась абсолютно равная игра. Вопрос только в реализации: сопернику удалось нас наказать за две ошибки – у нас было тоже достаточно моментов, но шайба не шла в ворота. Был выход «в ноль», был выход «два в одного», и даже когда в меньшинстве играли в концовке – шайба каталась по ленточке, но в этот раз не зашла. Отсюда и результат.

– В первом периоде «Спартак» играл очень агрессивно и накрывал «Нефтехимик» в их зоне, такой была установка на матч?
– Да, конечно, особенно в начале игры – потому что домашняя команда обычно сама хочет начинать в таком ключе. И у нас это было планом на игру: не давать сопернику разбегаться – это сработало, но какие-то моменты нам нужно было реализовать, и единственная грубая ошибка обернулась голом в наши ворота.

– Иван Морозов – большой мастер, но что вы скажете о его штрафе в концовке игры? Ведь так можно и нанести серьёзную травму.
– Да, необоснованное удаление – конечно, он неправ, — цитирует Баркова сайт «Спартака».

