Александр Барков высказался о сухом поражении «Спартака» от «Нефтехимика»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:2).

– Думаю, что получилась абсолютно равная игра. Вопрос только в реализации: сопернику удалось нас наказать за две ошибки – у нас было тоже достаточно моментов, но шайба не шла в ворота. Был выход «в ноль», был выход «два в одного», и даже когда в меньшинстве играли в концовке – шайба каталась по ленточке, но в этот раз не зашла. Отсюда и результат.

– В первом периоде «Спартак» играл очень агрессивно и накрывал «Нефтехимик» в их зоне, такой была установка на матч?

– Да, конечно, особенно в начале игры – потому что домашняя команда обычно сама хочет начинать в таком ключе. И у нас это было планом на игру: не давать сопернику разбегаться – это сработало, но какие-то моменты нам нужно было реализовать, и единственная грубая ошибка обернулась голом в наши ворота.

– Иван Морозов – большой мастер, но что вы скажете о его штрафе в концовке игры? Ведь так можно и нанести серьёзную травму.

– Да, необоснованное удаление – конечно, он неправ, — цитирует Баркова сайт «Спартака».