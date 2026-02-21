Ружичка: разница между КХЛ и НХЛ есть, но в матче с США это особого значения не имело

Нападающий сборной Словакии и московского «Спартака» Адам Ружичка прокомментировал крупное поражение от команды США (2:6) в матче 1/2 финала олимпийского турнира.

«Мы не вошли в игру, первые минуты были ключевыми для нас. И первый период получился для нас тяжёлым. Да, есть разница между КХЛ и НХЛ, но в матче это особого значения не имело.

Я не настраивался особо на то, чтобы такое у меня было (очко в каждом матче олимпийского турнира. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас мне тяжело смотреть на результат. В игре за третье место нам нужно быть более сильными в психологическом плане. Мы играли с финнами ранее, получился тяжёлый матч. Как я уже сказал, в таких матчах много решат первые минуты», — цитирует Ружичку ТАСС.