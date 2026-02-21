Скидки
Ружичка: разница между КХЛ и НХЛ есть, но в матче с США это особого значения не имело

Нападающий сборной Словакии и московского «Спартака» Адам Ружичка прокомментировал крупное поражение от команды США (2:6) в матче 1/2 финала олимпийского турнира.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
США
Окончен
6 : 2
Словакия
1:0 Ларкин (Веренски, Томпсон) – 04:19     2:0 Томпсон (Айкел, Хьюз) – 19:19 (pp)     3:0 Хьюз (Веренски) – 32:14     4:0 Айкел (Ткачук, Ткачук) – 32:33     5:0 Хьюз (Веренски, Болди) – 38:24     5:1 Слафковски (Ружичка, Фехервари) – 44:55     6:1 Ткачук (Трочек, Ханифин) – 50:52     6:2 Регенда (Келемен, Фехервари) – 53:17    

«Мы не вошли в игру, первые минуты были ключевыми для нас. И первый период получился для нас тяжёлым. Да, есть разница между КХЛ и НХЛ, но в матче это особого значения не имело.

Я не настраивался особо на то, чтобы такое у меня было (очко в каждом матче олимпийского турнира. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас мне тяжело смотреть на результат. В игре за третье место нам нужно быть более сильными в психологическом плане. Мы играли с финнами ранее, получился тяжёлый матч. Как я уже сказал, в таких матчах много решат первые минуты», — цитирует Ружичку ТАСС.

Комментарии
