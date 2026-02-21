«Мурашки по коже». Форвард сборной США Ларкин — об игре с Канадой за золото Олимпиады

Нападающий сборной США Дилан Ларкин поделился ожиданиями от финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2026 со сборной Канады. Напомним, матч за золото состоится 22 февраля, начало в 16:10 мск.

«Честно говоря, мурашки по коже. Возможно, мы даже не осознаём, какое влияние это окажет. Все, кажется, хотели финала США — Канада, что действительно нагнетает напряжение. Мы, как и все, с нетерпением ждём воскресенья», — приводит слова Ларкина сайт НХЛ.

В полуфинальных матчах сборная Канады обыграла команду Финляндии со счётом 3:2, проигрывая по ходу матча 0:2, а сборная США уверенно победила словаков — 6:2.