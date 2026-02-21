Скидки
Сборная Канады, отыгравшись с 0:2 в матче с Финляндией, установила рекорд Олимпиад

Национальная команда Канады, одержав волевую победу над сборной Финляндии, установила рекорд Олимпийских игр с участием игроков НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Канада стала первой сборной в истории Олимпиад, кто одержал волевую победу в полуфинале турнира, проигрывая в две шайбы и более. Также сборная Канады повторила достижения сборных Финляндии, России и Казахстана, которые отыгрывали две шайбы и более и побеждали в различных раундах олимпийского турнира.

В матче 1/2 финала встретились сборные Канады и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена Санта-Джулия», одержала канадская команда со счётом 3:2.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    
Канада вышла в финал ОИ-2026, забив за 36 секунд до конца матча с Финляндией
