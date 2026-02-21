Сборная Канады, отыгравшись с 0:2 в матче с Финляндией, установила рекорд Олимпиад

Национальная команда Канады, одержав волевую победу над сборной Финляндии, установила рекорд Олимпийских игр с участием игроков НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Канада стала первой сборной в истории Олимпиад, кто одержал волевую победу в полуфинале турнира, проигрывая в две шайбы и более. Также сборная Канады повторила достижения сборных Финляндии, России и Казахстана, которые отыгрывали две шайбы и более и побеждали в различных раундах олимпийского турнира.

В матче 1/2 финала встретились сборные Канады и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена Санта-Джулия», одержала канадская команда со счётом 3:2.