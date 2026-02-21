Скидки
Вайсфельд назвал лучшего защитника Континентальной хоккейной лиги на данный момент

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд считает капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова лучшим защитником КХЛ на данный момент.

«Шарипзянов — лучший защитник в КХЛ. Он всегда позиционировался как защитник оборонительного плана. Все тренеры его использовали так, а сейчас ему доверяют всё большинство практически. Ему просто нужно доставить шайбу до ворот, он играет очень рационально», — сказал Вайсфельд в эфире программы «Все на Матч!»

Матч «Торпедо» — «Ак Барс» 21 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Шарипзянов стал вторым защитником в истории лиги, набравшим 60 очков за одну регулярку.

