В ИИХФ рассказали, когда могут обсудить вопрос о возвращении сборной России на турниры

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Боб Николсон заявил, что федерация может обсудить вопрос о возвращении российских и белорусских команд на соревнования в ноябре-декабре 2026 года.

«Следующее обсуждение этого вопроса, возможно, будет в ноябре-декабре этого года», — приводит слова Николсона ТАСС.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Однако напомним, что в декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.