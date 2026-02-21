Скидки
Кто станет бронзовым призёром хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии?

Кто станет бронзовым призёром хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии?
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче за бронзовые медали турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Словакии и Финляндии. Начало встречи запланировано на 22:40 мск.

Олимпийские игры 2026 (м) . За 3-е место
21 февраля 2026, суббота. 22:40 МСК
Словакия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто станет бронзовым призёром Олимпийских игр в Италии?»

Права на трансляцию матча за третье место хоккейного турнира Олимпиады-2026 Словакия – Финляндия в России принадлежат Okko.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
