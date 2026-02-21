Защитник «Динамо» Классон успешно перенёс операцию в Екатеринбурге

Защитник «Динамо» Фредрик Классон успешно перенёс операцию в Екатеринбурге, сообщает пресс‑служба бело-голубых.

В матче с «Автомобилистом» 13 февраля 33-й номер бело-голубых получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу. Дополнительные обследования выявили серьёзную травму нижней части тела, после чего игрок обороны был внесён в список травмированных до 31 мая 2026 года.

33-летний игрок в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 50 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами при показателе полезности «-5». Всего на счету Классона 276 игр и 53 (9+44) очка в КХЛ.