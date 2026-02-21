Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легендарный Крис Пронгер ответил Селянне, который раскритиковал судейство в полуфинале ОИ

Легендарный Крис Пронгер ответил Селянне, который раскритиковал судейство в полуфинале ОИ
Комментарии

Обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, член Зала хоккейной славы Крис Пронгер ответил финскому экс-хоккеисту Теэму Селянне, который выразил недовольство судейством в матче полуфинала мужского олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:2.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

«Я тебя понимаю, Теэму, но ты же хорошо знаешь, что на таком турнире нельзя сидеть в обороне больше половины матча и ждать, что всё обойдётся», — написал Пронгер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Канада вышла в финал турнира, где встретится с командой США 22 февраля.

Материалы по теме
«Позорное удаление». Селянне раскритиковал судейство в матче Канада — Финляндия
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android