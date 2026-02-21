Легендарный Крис Пронгер ответил Селянне, который раскритиковал судейство в полуфинале ОИ
Обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, член Зала хоккейной славы Крис Пронгер ответил финскому экс-хоккеисту Теэму Селянне, который выразил недовольство судейством в матче полуфинала мужского олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:2.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp) 0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh) 1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp) 2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34 3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)
«Я тебя понимаю, Теэму, но ты же хорошо знаешь, что на таком турнире нельзя сидеть в обороне больше половины матча и ждать, что всё обойдётся», — написал Пронгер на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, Канада вышла в финал турнира, где встретится с командой США 22 февраля.
