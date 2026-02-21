Легендарный Крис Пронгер ответил Селянне, который раскритиковал судейство в полуфинале ОИ

Обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, член Зала хоккейной славы Крис Пронгер ответил финскому экс-хоккеисту Теэму Селянне, который выразил недовольство судейством в матче полуфинала мужского олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 3:2.

«Я тебя понимаю, Теэму, но ты же хорошо знаешь, что на таком турнире нельзя сидеть в обороне больше половины матча и ждать, что всё обойдётся», — написал Пронгер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Канада вышла в финал турнира, где встретится с командой США 22 февраля.