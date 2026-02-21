Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Давыдов — о ситуации в «Динамо»: в Беларуси хоккей под контролем первого человека страны

Давыдов — о ситуации в «Динамо»: в Беларуси хоккей под контролем первого человека страны
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о конфликтной ситуации в минском «Динамо». Ранее ассистент главного тренера команды Игорь Горбенко сообщил, что его уволили из клуба, против чего был главный тренер Дмитрий Квартальнов.

— Это редкий случай, когда команда выдаёт лучший чемпионат в истории, а вокруг и внутри начинается перетягивание одеяла. Первый звоночек прозвучал несколько недель назад, когда Квартальнов не воспринял один из трансферных ходов – и его в прессе сразу осадил менеджер. А теперь пошли ещё дальше – уже пишут о тренерских отставках. Странная история.

— Вы на чьей стороне?
— Я на стороне хоккея. В этом сезоне любо-дорого было смотреть за игрой одноклубников, мне нравился их хоккей – быстрый, агрессивный, атакующий. Посмотрите, как Минск вдохновил на рекорды Шипачёва, как вокруг него прогрессировала белорусская молодёжь. Всё это заслуга прежде всего тренерского штаба. В такой сезон мне казалось, что Квартальнова будут всячески поддерживать. А началась возня в прессе, которая уже бьёт по команде. Непонятно!

Мой опыт говорит о том, что распри внутри клуба всегда влияют на результат. При этом в Беларуси хоккей под личным контролем первого человека этой страны, он не позволит никому раскачать ситуацию. Поэтому хоккей в Минске будет успокаиваться, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Материалы по теме
В минском «Динамо» скандал. Уволен помощник Квартальнова, а что будет с главным тренером?
В минском «Динамо» скандал. Уволен помощник Квартальнова, а что будет с главным тренером?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android