Давыдов — о ситуации в «Динамо»: в Беларуси хоккей под контролем первого человека страны

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о конфликтной ситуации в минском «Динамо». Ранее ассистент главного тренера команды Игорь Горбенко сообщил, что его уволили из клуба, против чего был главный тренер Дмитрий Квартальнов.

— Это редкий случай, когда команда выдаёт лучший чемпионат в истории, а вокруг и внутри начинается перетягивание одеяла. Первый звоночек прозвучал несколько недель назад, когда Квартальнов не воспринял один из трансферных ходов – и его в прессе сразу осадил менеджер. А теперь пошли ещё дальше – уже пишут о тренерских отставках. Странная история.

— Вы на чьей стороне?

— Я на стороне хоккея. В этом сезоне любо-дорого было смотреть за игрой одноклубников, мне нравился их хоккей – быстрый, агрессивный, атакующий. Посмотрите, как Минск вдохновил на рекорды Шипачёва, как вокруг него прогрессировала белорусская молодёжь. Всё это заслуга прежде всего тренерского штаба. В такой сезон мне казалось, что Квартальнова будут всячески поддерживать. А началась возня в прессе, которая уже бьёт по команде. Непонятно!

Мой опыт говорит о том, что распри внутри клуба всегда влияют на результат. При этом в Беларуси хоккей под личным контролем первого человека этой страны, он не позволит никому раскачать ситуацию. Поэтому хоккей в Минске будет успокаиваться, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.