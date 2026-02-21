Райан Миллер: у США поколение игроков, которые не уступают Канаде и готовы её обыграть

Серебряный призёр Олимпийских игр, бывший вратарь сборной США Райан Миллер поделился ожиданиями от финального матча хоккейного олимпийского турнира. Напомним, матч за золото между Канадой и США состоится 22 февраля, начало в 16:10 мск.

«Я с нетерпением жду встречи США и Канады. Конечно, я хотел бы, чтобы американцы сделали решающий шаг. За последние 12 лет США постоянно демонстрировали прогресс на молодёжных и юниорских чемпионатах мира, где завоёвывали золотые медали. Я думаю, что сборная США вырастила поколение игроков, которые как минимум не уступают Канаде и готовы её обыграть. Это их момент. Надеюсь, они добьются своего», — приводит слова Миллера The Athletic.