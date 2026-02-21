Сушинский: в Канаде пошли именами — странно, что такая ошибка. Американцы нравятся больше

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поделился ожиданиями от финального матча хоккейного олимпийского турнира. Напомним, матч за золото между Канадой и США состоится 22 февраля, начало в 16:10 мск.

«100% прогнозируемый финал Олимпиады. Мне американцы пока нравятся больше по подбору игроков, правильному менеджменту. Они собрали команду, где есть кому играть в большинстве, меньшинстве. В Канаде больше пошли по именам. Очень странно, что у Канады такая ошибка. Они обычно собирают команду под задачу.

Думаю, тот факт, что США с 1980 года не были чемпионами, не добавляет мотивации. Сам факт попадания в финал Олимпийских игр добавляет мотивации. Думаю, вообще всё равно, когда они последний раз были чемпионами, — там вообще этих ребят ещё не было (смеётся)», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.