Максим Сушинский: что значит без россиян не тот олимпийский турнир? Уровень сумасшедший

Чемпион мира Максим Сушинский высказался об уровне олимпийского хоккейного турнира в отсутствие сборной России.

«Что значит, что без россиян не тот олимпийский турнир? Уровень турнира сумасшедший. Приятно смотреть каждую игру. Понятно, что я не смотрел французов и итальянцев, но всех остальных очень приятно смотреть. Уровень просто зашкаливающий! Конечно, обидно за наших ребят, которые ни разу так и не побывали на Олимпиаде. Весь мир с удовольствием посмотрел бы, как они играют за сборную. Жаль, что их не было», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.