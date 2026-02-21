Макдэвид обошёл Касатонова по передачам за один турнир с участием лучших игроков мира

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид в матче олимпийского хоккейного турнира с командой Финляндии отметился двумя результативными передачами. Всего в рамках турнира на его счету две шайбы и 11 результативных передач.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Макдэвид вышел на второе место по количеству результативных передач на турнирах с участием лучших хоккеистов мира. Коннор обошёл бывшего защитника Алексея Касатонова, который на Кубке Канады 1981 года отдал 10 передач. Рекорд же принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который на Кубке Канады 1987 года отдал 18 ассистов.

Фото: TSN