Плющев: канадцы на ОИ были так уверены в себе, что это чуть не привело их к катастрофе

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ходе олимпийского хоккейного турнира, оценив игру команды Канады.

«Полностью прогнозируемый финал. Я не отдаю никому предпочтение. Смотрю с позиции того, что интересно любому специалисту, который видит все преимущества наших соперников и возможные недостатки по нашем возвращении на международную арену. Всегда интересно посмотреть хорошую игру, соперников и исполнительское мастерство. В финале будет не только спортивная составляющая, но и некоторые другие вопросы, связанные с последними взаимоотношениями между Канадой и США.

Что касается пути Канады к финалу, то когда команда выше всех на голову, на неё настраиваются не на 100%, а на 300. Была тяжёлая игра с чехами — там был засчитан курьёзный гол в их пользу. Такого я не помню, чтобы шесть человек были на площадке, а четыре судьи ничего не видели. Думаю, здесь виноваты и канадцы: настолько уверены в себе, что не посадили судью-информатора на трибуны, которые всегда сообщает моментах для протеста. Они настолько были уверены в себе, ходили по лавочке, что это чуть не привело их к спортивной катастрофе.

Тем не менее они выиграли и прошли финнов. Извините, в Финляндии 24 человека из НХЛ. Там не проходные, и они приехали не пиццу кушать. У Америки было чуть попроще, но битва будет от ножа», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.