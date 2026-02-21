Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: канадцы на Олимпиаде были так уверены в себе, что чуть не привело к спортивной катастрофе

Плющев: канадцы на ОИ были так уверены в себе, что это чуть не привело их к катастрофе
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ходе олимпийского хоккейного турнира, оценив игру команды Канады.

«Полностью прогнозируемый финал. Я не отдаю никому предпочтение. Смотрю с позиции того, что интересно любому специалисту, который видит все преимущества наших соперников и возможные недостатки по нашем возвращении на международную арену. Всегда интересно посмотреть хорошую игру, соперников и исполнительское мастерство. В финале будет не только спортивная составляющая, но и некоторые другие вопросы, связанные с последними взаимоотношениями между Канадой и США.

Что касается пути Канады к финалу, то когда команда выше всех на голову, на неё настраиваются не на 100%, а на 300. Была тяжёлая игра с чехами — там был засчитан курьёзный гол в их пользу. Такого я не помню, чтобы шесть человек были на площадке, а четыре судьи ничего не видели. Думаю, здесь виноваты и канадцы: настолько уверены в себе, что не посадили судью-информатора на трибуны, которые всегда сообщает моментах для протеста. Они настолько были уверены в себе, ходили по лавочке, что это чуть не привело их к спортивной катастрофе.

Тем не менее они выиграли и прошли финнов. Извините, в Финляндии 24 человека из НХЛ. Там не проходные, и они приехали не пиццу кушать. У Америки было чуть попроще, но битва будет от ножа», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Был мальчиком — стал лидером лучшей команды мира! Селебрини — настоящее и будущее Канады
Был мальчиком — стал лидером лучшей команды мира! Селебрини — настоящее и будущее Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android