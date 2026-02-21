Терещенко: в сборных США и Канады собраны суперзвёзды — шансы на победу в финале ОИ равны

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился ожиданиями от финального матча хоккейного олимпийского турнира. Напомним, матч за золото между Канадой и США состоится 22 февраля, начало в 16:10 мск.

«В финале Олимпиады хочу посмотреть хороший и классный хоккей. Будут играть одни из лучших. У меня нет фаворитов. Я никому не отдаю предпочтения. Шансы у США и Канады на победу в финале — 50 на 50. В обоих сборных собраны суперзвёзды!» — сказал Алексей Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ.