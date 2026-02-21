Скидки
«Нас нет — это сильно расстраивает». Терещенко — об отсутствии сборной России на Олимпиаде

«Нас нет — это сильно расстраивает». Терещенко — об отсутствии сборной России на Олимпиаде
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал отсутствие сборной России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Конечно, Олимпиада без сборной России по хоккею не та! Мы — могущественная страна с потрясающими игроками. Нас нет — это сильно расстраивает», — сказал Алексей Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Ранее в ИИХФ рассказали, когда могут обсудить вопрос о возвращении сборной России на турниры.

