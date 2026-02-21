«Болельщики меня больше не увидят». Яромир Ягр — о завершении карьеры

54-летний нападающий Яромир Ягр допустил скорое завершение своей игровой карьеры.

«Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Бог должен сделать меня на 15 лет моложе. Иногда я катаюсь. Но я набрал вес во время Олимпиады. Ничего не делал, кроме того как ел и смотрел телевизор, поэтому поправился на 4-5 килограммов.

Физические упражнения очень важны, дело в дисциплине. Хуже всего, когда тебе это не нужно. Но и заставлять себя – это ужасно. Я всё ещё поддерживаю себя в форме, но не тренируюсь так много, чтобы играть», — приводит слова Ягра Hokej.cz.

Яромир Ягр — обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. С 2017 года выступает в Экстралиге за клуб из родного города Кладно. В 1990 году он был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером клубом «Питтсбург Пингвинз», с которым дважды завоёвывал Кубок Стэнли (1991, 1992).