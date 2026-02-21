Быков: отъезд Ларионова на Олимпиаду перед игрой с ЦСКА — вполне штатная ситуация

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об отъезде наставника СКА Игоря Ларионова перед игрой с ЦСКА.

«Отъезд Ларионова на Олимпиаду? Вполне штатная ситуация для того, чтобы проверить управляемость команды. Тем более в тренерском штабе работают опытные специалисты, помимо главного тренера. Настоящий профессиональный коллектив способен отыграть матч даже без присутствия тренеров на лавке!» – приводит слова Быкова Metaratings.

Ранее появилась информация, что специалист отправился на финал мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Милане. В финале сборная Канады встретится с командой США.