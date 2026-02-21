Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: Ларионов уехал на три-четыре дня по делам — ничего страшного нет

Кожевников: Ларионов уехал на три-четыре дня по делам — ничего страшного нет
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отъезд главного тренера СКА Игоря Ларионова перед игрой с ЦСКА.

«А что здесь такого? Если руководство знает, он договорился с клубом, его отпустили — значит, так решили. Ничего страшного не произошло. Если бы это была финальная серия плей-офф, тогда другой разговор, а сейчас идёт чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам — ничего страшного нет. Может, у него ещё какое-то задание есть. Никто же этого не знает, только то, что он поехал — и всё», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что специалист отправился на финал мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Милане. В финале сборная Канады встретится с командой США.

Материалы по теме
«Отлучился по важным делам». Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч с ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android