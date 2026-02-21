Кожевников: Ларионов уехал на три-четыре дня по делам — ничего страшного нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отъезд главного тренера СКА Игоря Ларионова перед игрой с ЦСКА.

«А что здесь такого? Если руководство знает, он договорился с клубом, его отпустили — значит, так решили. Ничего страшного не произошло. Если бы это была финальная серия плей-офф, тогда другой разговор, а сейчас идёт чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам — ничего страшного нет. Может, у него ещё какое-то задание есть. Никто же этого не знает, только то, что он поехал — и всё», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что специалист отправился на финал мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Милане. В финале сборная Канады встретится с командой США.