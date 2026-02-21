Сундин — о матче Канада – Финляндия на ОИ: мне бы не понравилось, что судят канадцы

Бывший нападающий клубов НХЛ и сборной Швеции Матс Сундин возмутился из-за того, что канадские арбитры работали в полуфинальном матче олимпийского мужского турнира между командами Канады и Финляндии (3:2). Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил нападающий Натан Маккиннон в большинстве. Перед этим за игру высоко поднятой клюшкой был удалён Нико Миккола.

«Это был удар клюшкой, который Маккиннон очень хитро продемонстрировал судьям, как бы показав: «Меня задели клюшкой по лицу». Больно не было, но судья не увидел, насколько сильным был удар. Если бы я был хоккеистом финской команды, мне бы не понравилось, что судят канадцы. Брэд Маршан задел вратаря во втором голе. Неприятно, что работали канадские арбитры. Это тяжело. Мне бы тоже не понравилось», – приводит слова Сундина Expressen.

В финале Олимпиады-2026 встретятся сборные Канады и США. Матч состоится в воскресенье, 22 февраля.