Сундин — о матче Канада – Финляндия на ОИ: мне бы не понравилось, что судят канадцы

Бывший нападающий клубов НХЛ и сборной Швеции Матс Сундин возмутился из-за того, что канадские арбитры работали в полуфинальном матче олимпийского мужского турнира между командами Канады и Финляндии (3:2). Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил нападающий Натан Маккиннон в большинстве. Перед этим за игру высоко поднятой клюшкой был удалён Нико Миккола.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

«Это был удар клюшкой, который Маккиннон очень хитро продемонстрировал судьям, как бы показав: «Меня задели клюшкой по лицу». Больно не было, но судья не увидел, насколько сильным был удар. Если бы я был хоккеистом финской команды, мне бы не понравилось, что судят канадцы. Брэд Маршан задел вратаря во втором голе. Неприятно, что работали канадские арбитры. Это тяжело. Мне бы тоже не понравилось», – приводит слова Сундина Expressen.

В финале Олимпиады-2026 встретятся сборные Канады и США. Матч состоится в воскресенье, 22 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
