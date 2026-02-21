«Не собираемся его переделывать». Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о Панарине

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер рассказал, какой видит роль российского форварда Артемия Панарина в команде.

«Он будет делать то, что мы делаем. Но мы не собираемся как-то переделывать его. В таких вопросах нужно соблюдать осторожность. Артемий будет делать то, что умеет. Я достаточно разговаривал с ним, видел его игру. Панарин примет свои задачи при игре в обороне, но в целом ему просто надо быть самим собой», – приводит слова Хиллера пресс-служба клуба.

4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Дебют Артемия за «королей» состоится после завершения олимпийской паузы, «Кингз» сыграют в ночь с 25 на 26 февраля мск дома с «Вегас Голден Найтс».