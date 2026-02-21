Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не собираемся его переделывать». Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о Панарине

«Не собираемся его переделывать». Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о Панарине
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер рассказал, какой видит роль российского форварда Артемия Панарина в команде.

«Он будет делать то, что мы делаем. Но мы не собираемся как-то переделывать его. В таких вопросах нужно соблюдать осторожность. Артемий будет делать то, что умеет. Я достаточно разговаривал с ним, видел его игру. Панарин примет свои задачи при игре в обороне, но в целом ему просто надо быть самим собой», – приводит слова Хиллера пресс-служба клуба.

4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Дебют Артемия за «королей» состоится после завершения олимпийской паузы, «Кингз» сыграют в ночь с 25 на 26 февраля мск дома с «Вегас Голден Найтс».

Материалы по теме
В каком звене будет играть Панарин? Всё о первой тренировке Хлебушка в «Лос-Анджелесе»
В каком звене будет играть Панарин? Всё о первой тренировке Хлебушка в «Лос-Анджелесе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android