«Мы знали, что будем делать». Уилсон — о тройке с Маршаном и Беннеттом в игре с Финляндией

Нападающий сборной Канады Том Уилсон высказался о своём звене с Брэдом Маршаном и Сэмом Беннеттом, образованном по ходу полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира с Финляндией (3:2).

«На утренней разминке [главный тренер Джон] Купер нам сказал: «Может, сегодня вечером я вас объединю». Когда это произошло, мы просто посмотрели друг другу в глаза и сразу поняли, что будем делать. Играть быстро и жёстко, создавать хаос, применять силовые приемы, доставлять шайбу к воротам — и тогда всё получится. Простой, скоростной и жёсткий хоккей.

Знаете, когда Маршан ввязывается в стычку, трудно удержаться от того, чтобы не броситься туда. Но в такой важной игре нужно сохранять хладнокровие. Мы уступали в счёте, но у нас была вера в свои силы. В нашем составе одни из лучших игроков в мире. И знаем, что каждый, кто выходит на лёд, сделает всё, что в его силах. Мы были уверены, если будем играть в канадском стиле, то справимся с ними», – приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.