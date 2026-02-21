Скидки
Мышкин: у «Металлурга» от баллонов немножко голова закружилась

Комментарии

Олимпийский чемпион, легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин поделился мыслями об игре «Металлурга» в нынешнем сезоне.

– В Восточной конференции есть бесспорный фаворит в этом сезоне КХЛ?
– На Востоке — «Металлург», но немножко. Что-то у них в последнее время с головой случилось. Наверное, уже решили немного завлечь соперников интригой, поиграть на нервах своих болельщиков. А то так легко побеждать в конференции им, видимо, неинтересно. Посмотрим, посмотрим, во что это в итоге на финише им выльется.

– Во время паузы на Матч звёзд Андрей Разин использовал на тренировках баллоны, нагружая команду физически, чтобы был запас прочности весной. Возможно, на этом этапе игроки и просели немного.
– Я бы не сказал, что металлурги как-то физически проседают. Просто от этих баллонов немножко голова закружилась (смеётся). Иногда.

Какие-то моменты, я смотрю, они стали заметно переигрывать. У них раньше всё чётко было. Форварды шли на завершение с таким инстинктом киллера: раз-два-три — забить, забить, забить. А тут я посмотрел игру, когда они проиграли «Автомобилисту» со счётом 1:8 — у них ведь всё равно моментов для взятия ворот множество было. А они раз-два-три-четыре, уже пятый пас через ворота пошёл, вратарь соперника уже на голове сидит.

Я сижу, смотрю и думаю, но когда, когда уже наконец-то кто-нибудь бросит. Ну, видно, завлечь соперника хотели. Вот и дозавлекались до разгрома, – приводит слова Мышкина «Московский комсомолец».

