Купер высказался об игровом времени Селебрини в матче Канада — Финляндия

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался об игровом времени форварда команды Маклина Селебрини в матче полуфинала мужского олимпийского хоккейного турнира с Финляндией (3:2). 19-летний нападающий сыграл 25 минут 53 секунды – больше всех в составе канадской сборной.

«Этот парень — лицо своего поколения. Он играет правильно. В его действиях стало меньше риска по сравнению с началом турнира. Поначалу Маклин пытался создать что-то из ничего, на что способны суперзвёзды. Но на таком турнире это невозможно, лучшие игроки мира всегда очень внимательны. Я удивлён, что не дал ему ещё больше времени. Он очень рано всё понял и делает, что у него хорошо получается», — приводит слова Купера Daily Faceoff.

В пяти играх на Олимпиаде-2026 Селебрини набрал 10 (5+5) очков.