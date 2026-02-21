Купер высказался об игровом времени Селебрини в матче Канада — Финляндия

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался об игровом времени форварда команды Маклина Селебрини в матче полуфинала мужского олимпийского хоккейного турнира с Финляндией (3:2). 19-летний нападающий сыграл 25 минут 53 секунды – больше всех в составе канадской сборной.
«Этот парень — лицо своего поколения. Он играет правильно. В его действиях стало меньше риска по сравнению с началом турнира. Поначалу Маклин пытался создать что-то из ничего, на что способны суперзвёзды. Но на таком турнире это невозможно, лучшие игроки мира всегда очень внимательны. Я удивлён, что не дал ему ещё больше времени. Он очень рано всё понял и делает, что у него хорошо получается», — приводит слова Купера Daily Faceoff.
В пяти играх на Олимпиаде-2026 Селебрини набрал 10 (5+5) очков.
- 21 февраля 2026
-
17:18
-
17:06
-
16:52
-
16:40
-
16:28
-
16:16
-
16:04
-
15:47
-
15:28
-
15:10
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:13
-
11:49
-
11:32
-
11:11
-
11:00
-
11:00
-
10:52
-
10:35
-
10:17
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:20