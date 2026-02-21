Скидки
Купер высказался об игровом времени Селебрини в матче Канада — Финляндия

Купер высказался об игровом времени Селебрини в матче Канада — Финляндия
Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался об игровом времени форварда команды Маклина Селебрини в матче полуфинала мужского олимпийского хоккейного турнира с Финляндией (3:2). 19-летний нападающий сыграл 25 минут 53 секунды – больше всех в составе канадской сборной.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

«Этот парень — лицо своего поколения. Он играет правильно. В его действиях стало меньше риска по сравнению с началом турнира. Поначалу Маклин пытался создать что-то из ничего, на что способны суперзвёзды. Но на таком турнире это невозможно, лучшие игроки мира всегда очень внимательны. Я удивлён, что не дал ему ещё больше времени. Он очень рано всё понял и делает, что у него хорошо получается», — приводит слова Купера Daily Faceoff.

В пяти играх на Олимпиаде-2026 Селебрини набрал 10 (5+5) очков.

Был мальчиком — стал лидером лучшей команды мира! Селебрини — настоящее и будущее Канады
Был мальчиком — стал лидером лучшей команды мира! Селебрини — настоящее и будущее Канады
