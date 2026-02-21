Скидки
В матче «Локомотива» с минским «Динамо» состоялась яркая драка

В матче «Локомотива» с минским «Динамо» состоялась яркая драка
Комментарии

В середине первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо» состоялась драка. Встреча проходит в эти минуты в Ярославле, счёт — 2:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
3 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Диц) – 00:35 (5x5)     1:1 Елесин (А. Радулов, Мисюль) – 11:28 (6x5)     2:1 Сергеев (Рафиков, А. Радулов) – 12:50 (5x4)     3:1 Кирьянов (Фрейз, Черепанов) – 25:06 (5x5)     3:2 Лимож (Галиев, Смит) – 28:51 (5x4)     3:3 Улле (Спунер, Энас) – 33:07 (5x5)    

На 12-й минуте защитник «Локомотива» Александр Елесин забил гол на отложенном штрафе. Сразу после взятия ворот началась драка. Форвард ярославской команды Георгий Иванов после гола на пятачке ударил Илью Усова, а Даррен Диц в ответ довольно жёстко ударил игрока «Локомотива». На защиту своего партнёра бросился Даниил Мисюль. Оба хоккеисты долго махали кулаками, но в партер они так и не ушли, всё завершилось само собой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

За удар соперника клюшкой малый штраф получил Георгий Иванов. Усов тоже схватил две минуты за удар соперника клюшкой. Диц получил две минуты за удар соперника клюшкой и пять минут за драку. Столько же получил Мисюль.

