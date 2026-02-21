В матче «Локомотива» с минским «Динамо» состоялась яркая драка

В середине первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо» состоялась драка. Встреча проходит в эти минуты в Ярославле, счёт — 2:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте защитник «Локомотива» Александр Елесин забил гол на отложенном штрафе. Сразу после взятия ворот началась драка. Форвард ярославской команды Георгий Иванов после гола на пятачке ударил Илью Усова, а Даррен Диц в ответ довольно жёстко ударил игрока «Локомотива». На защиту своего партнёра бросился Даниил Мисюль. Оба хоккеисты долго махали кулаками, но в партер они так и не ушли, всё завершилось само собой.

За удар соперника клюшкой малый штраф получил Георгий Иванов. Усов тоже схватил две минуты за удар соперника клюшкой. Диц получил две минуты за удар соперника клюшкой и пять минут за драку. Столько же получил Мисюль.