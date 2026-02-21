Радулов набрал 800-е очко и стал третьим игроком, вошедшим в клуб бомбардиров КХЛ
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов набрал 800-е очко в Континентальной хоккейной лиге и стал третьим игроком, вошедшим в клуб бомбардиров КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Форвард отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с минским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 2:1 в пользу ярославского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
3 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Диц) – 00:35 (5x5) 1:1 Елесин (А. Радулов, Мисюль) – 11:28 (6x5) 2:1 Сергеев (Рафиков, А. Радулов) – 12:50 (5x4) 3:1 Кирьянов (Фрейз, Черепанов) – 25:06 (5x5) 3:2 Лимож (Галиев, Смит) – 28:51 (5x4) 3:3 Улле (Спунер, Энас) – 33:07 (5x5)
Больше очков набирали только нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв (1016) и Сергей Мозякин (928).
На 12-й минуте матча Радулов ассистировал Александру Елесину, а на 13-й — Андрею Сергееву.
Всего 39-летний Радулов провёл 769 игр в КХЛ, в которых отметился 290 заброшенными шайбами и 510 результативными передачами.
