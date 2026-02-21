Радулов набрал 800-е очко и стал третьим игроком, вошедшим в клуб бомбардиров КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов набрал 800-е очко в Континентальной хоккейной лиге и стал третьим игроком, вошедшим в клуб бомбардиров КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Форвард отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с минским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 2:1 в пользу ярославского клуба.

Больше очков набирали только нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв (1016) и Сергей Мозякин (928).

На 12-й минуте матча Радулов ассистировал Александру Елесину, а на 13-й — Андрею Сергееву.

Всего 39-летний Радулов провёл 769 игр в КХЛ, в которых отметился 290 заброшенными шайбами и 510 результативными передачами.