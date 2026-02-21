Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рушан Рафиков стал лучшим бомбардиром-защитником в истории «Локомотива»

Рушан Рафиков стал лучшим бомбардиром-защитником в истории «Локомотива»
Комментарии

Рушан Рафиков стал лучшим защитником-бомбардиром в истории ярославского «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба. Хоккеист отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 3:1 в пользу ярославцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
3 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Диц) – 00:35 (5x5)     1:1 Елесин (А. Радулов, Мисюль) – 11:28 (6x5)     2:1 Сергеев (Рафиков, А. Радулов) – 12:50 (5x4)     3:1 Кирьянов (Фрейз, Черепанов) – 25:06 (5x5)     3:2 Лимож (Галиев, Смит) – 28:51 (5x4)     3:3 Улле (Спунер, Энас) – 33:07 (5x5)    

Защитник ассистировал Андрею Сергееву на 13-й минуте матча и таким образом, набрал своё 217-е очко за основную команду, обогнав легенд клуба — Дмитрия Красоткина и Александра Гуськова.

В нынешнем сезоне 30-летний Рафиков провёл 59 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+10».

Материалы по теме
«Это было эмоционально тяжело». Рафиков — о Кубке Гагарина на месте трагедии «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android