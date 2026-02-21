Рушан Рафиков стал лучшим бомбардиром-защитником в истории «Локомотива»

Рушан Рафиков стал лучшим защитником-бомбардиром в истории ярославского «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба. Хоккеист отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 3:1 в пользу ярославцев.

Защитник ассистировал Андрею Сергееву на 13-й минуте матча и таким образом, набрал своё 217-е очко за основную команду, обогнав легенд клуба — Дмитрия Красоткина и Александра Гуськова.

В нынешнем сезоне 30-летний Рафиков провёл 59 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+10».