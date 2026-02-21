Макэвой — о финале Канада — США на ОИ-2026: вы, журналисты, всё это отлично спланировали

Защитник сборной США Чарли Макэвой высказался о предстоящей встрече с Канадой в финальном матче олимпийского хоккейного турнира. Напомним, американцы вышли в финал, обыграв сборную Словакии (6:2).

«Мы и они держали курс на столкновение. Вот что я видел. Вы, журналисты, всё это отлично спланировали», – приводит слова Макэвоя журналист Люк Фокс в социальной сети Х.

Напомним, на Олимпиадах с участием игроков НХЛ команды встречались в финале дважды. Оба раза победу одержали канадцы в Солт-Лейк-Сити в 2002 году со счётом 5:2 и на Олимпиаде-2010 в Ванкувере – 3:2 ОТ.

Финал олимпийского хоккейного турнира 2026 года состоится в воскресенье, 22 февраля.