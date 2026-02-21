Скидки
Макдэвид высказался о камбэках Канады на Олимпийских играх — 2026

Макдэвид высказался о камбэках Канады на Олимпийских играх — 2026
Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид поделился мнением о победах национальной команды в 1/4 и 1/2 финала Олимпийских игр 2026 года. В обеих встречах канадцы совершили камбэк. В четвертьфинале с Чехией (4:3 ОТ) канадцы сравняли счёт в конце третьего периода и победили в овертайме. В полуфинале с финнами (3:2) они забили решающий гол за 36 секунд до конца основного времени, отыгравшись с 0:2 по ходу встречи.

«Мы заставили Канаду пережить множество нервных часов по утрам. Но знаете что? Это было весело. Здесь лучшие играют друг против друга и сражаются изо всех сил. Разница между командами минимальна. Вы это видели на протяжении всего турнира», – приводит слова Макдэвида Maple Leafs Hot Stove.

Канада вышла в финал олимпийского хоккейного турнира, где встретится со сборной США. Игра состоится в воскресенье, 22 февраля.

