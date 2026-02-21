Скидки
«Нам не хватило 35 секунд». Лунделль — о поражении Финляндии от Канады в полуфинале ОИ

Комментарии

Нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль прокомментировал поражение национальной команды от Канады (2:3) в полуфинале олимпийского хоккейного турнира. Финны вели 2:0 по ходу встречи, пропустив решающую шайбу за 36 секунд до конца третьего периода.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Окончен
3 : 2
Финляндия
0:1 Рантанен (Ахо) – 16:55 (pp)     0:2 Хаула (Армиа) – 23:26 (sh)     1:2 Райнхарт (Макар, Макдэвид) – 34:20 (pp)     2:2 Теодор (Санхайм, Уилсон) – 50:34     3:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 59:24 (pp)    

«Мы в очередной раз доказали, что являемся хоккеистами мирового уровня и можем играть на равных с кем угодно. Нам не хватило 35 секунд», – приводит слова Лунделля официальный сайт ИИХФ.

Финляндия сыграет за бронзовые медали со сборной Словакии. Матч пройдёт сегодня, 21 февраля, и начнётся в 22:40 мск. Финал между командами Канады и США состоится в воскресенье, 22 февраля.

