Торпедо – Ак Барс, результат матча 21 февраля 2026 года, счет 3:2 Б, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Ак Барс» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало казанский «Ак Барс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 06:56 (5x5)     0:2 Тодд (Семёнов, Яруллин) – 33:23 (5x5)     1:2 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 51:33 (5x4)     2:2 Летунов (Фирстов, Науменков) – 53:26 (5x5)     3:2 Ткачёв – 65:00    

На седьмой минуте нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов забил первый гол. На 34-й минуте форвард Нэйтан Тодд удвоил преимущество казанцев. На 52-й минуте нападающий Егор Соколов сократил отставание «Торпедо». На 54-й минуте форвард нижегородцев Максим Летунов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 59 матчей, в которых набрало 74 очка, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 80 очками после 58 встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.

