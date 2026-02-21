«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Ак Барс» в серии буллитов

Сегодня, 21 февраля, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало казанский «Ак Барс». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.

На седьмой минуте нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов забил первый гол. На 34-й минуте форвард Нэйтан Тодд удвоил преимущество казанцев. На 52-й минуте нападающий Егор Соколов сократил отставание «Торпедо». На 54-й минуте форвард нижегородцев Максим Летунов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 59 матчей, в которых набрало 74 очка, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 80 очками после 58 встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.