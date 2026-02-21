Скидки
СКА – ЦСКА, результат матча 21 февраля 2026 года, счёт 3:0, КХЛ 2025/2026

СКА одержал уверенную победу над ЦСКА в Санкт-Петербурге
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дишковский (Воробьёв, Сапего) – 10:21 (4x5)     2:0 Дишковский – 25:31     3:0 Гримальди – 49:49 (5x5)    

На 11-й минуте нападающий СКА Никита Дишковский забил первый гол. На 26-й минуте Дишковский оформил дубль, реализовав буллит и удвоив преимущество своей команды. На 51-й минуте форвард Рокко Гримальди забросил третью шайбу в ворота ЦСКА, установив окончательный счёт — 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 57 матчей, в которых набрал 67 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 70 очками после 58 встреч располагается на пятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
