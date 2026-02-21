СКА одержал уверенную победу над ЦСКА в Санкт-Петербурге

Сегодня, 21 февраля, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 3:0.

На 11-й минуте нападающий СКА Никита Дишковский забил первый гол. На 26-й минуте Дишковский оформил дубль, реализовав буллит и удвоив преимущество своей команды. На 51-й минуте форвард Рокко Гримальди забросил третью шайбу в ворота ЦСКА, установив окончательный счёт — 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 57 матчей, в которых набрал 67 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 70 очками после 58 встреч располагается на пятой строчке Запада.