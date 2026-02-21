«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в буллитной серии

Сегодня, 21 февраля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал минское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

На 36-й секунде нападающий «Динамо» Станислав Галиев забил первый гол. На 12-й минуте защитник «Локомотива» Александр Елесин сравнял счёт. На 13-й минуте защитник Андрей Сергеев вывел ярославцев вперёд. На 26-й минуте форвард Никита Кирьянов забросил третью шайбу в ворота минчан. На 29-й минуте нападающий Алекс Лимож сократил отставание белорусской команды. На 34-й минуте защитник гостей Ксавье Уэлле сравнял счёт.

На 46-й минуте форвард Байрон Фрейз вывел хозяев вперёд. На 49-й минуте нападающий «Динамо» Илья Усов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Локомотива».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».