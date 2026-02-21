Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив – Динамо Мн, результат матча 21 февраля 2026 года, счёт 5:4 Б, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в буллитной серии
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал минское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Диц) – 00:35 (5x5)     1:1 Елесин (А. Радулов, Мисюль) – 11:28 (5x5)     2:1 Сергеев (Рафиков, А. Радулов) – 12:50 (5x4)     3:1 Кирьянов (Фрейз, Черепанов) – 25:06 (5x5)     3:2 Лимож (Галиев, Смит) – 28:51 (5x4)     3:3 Улле (Спунер, Энас) – 33:07 (5x5)     4:3 Фрейз (Мисюль, Елесин) – 45:27 (5x5)     4:4 Усов (Лайл, Энас) – 48:01 (5x5)     5:4 Каюмов – 65:00    

На 36-й секунде нападающий «Динамо» Станислав Галиев забил первый гол. На 12-й минуте защитник «Локомотива» Александр Елесин сравнял счёт. На 13-й минуте защитник Андрей Сергеев вывел ярославцев вперёд. На 26-й минуте форвард Никита Кирьянов забросил третью шайбу в ворота минчан. На 29-й минуте нападающий Алекс Лимож сократил отставание белорусской команды. На 34-й минуте защитник гостей Ксавье Уэлле сравнял счёт.

На 46-й минуте форвард Байрон Фрейз вывел хозяев вперёд. На 49-й минуте нападающий «Динамо» Илья Усов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Локомотива».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Рушан Рафиков стал лучшим бомбардиром-защитником в истории «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android