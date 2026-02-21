Коледова унесли на носилках после толчка Карнаухова, игрока ЦСКА удалили до конца матча

Защитника СКА Павла Коледова унесли на носилках после толчка нападающего ЦСКА Павла Карнаухова в матче регулярного чемпионата КХЛ между командами. Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 3:0.

На 56-й минуте Карнаухов жёстко толкнул Коледова на борт. В итоге защитник СКА не смог подняться со льда самостоятельно. Игроку оказали помощь и унесли на носилках. Болельщики проводили Коледова аплодисментами, а тот в ответ показал большой палец. Карнаухов за свой фол получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».