Коледова унесли на носилках после толчка Карнаухова, игрока ЦСКА удалили до конца матча
Поделиться
Защитника СКА Павла Коледова унесли на носилках после толчка нападающего ЦСКА Павла Карнаухова в матче регулярного чемпионата КХЛ между командами. Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дишковский (Воробьёв, Сапего) – 10:21 (4x5) 2:0 Дишковский – 25:31 3:0 Гримальди – 49:49 (5x5)
На 56-й минуте Карнаухов жёстко толкнул Коледова на борт. В итоге защитник СКА не смог подняться со льда самостоятельно. Игроку оказали помощь и унесли на носилках. Болельщики проводили Коледова аплодисментами, а тот в ответ показал большой палец. Карнаухов за свой фол получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Материалы по теме
Комментарии
- 21 февраля 2026
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:23
-
19:18
-
18:48
-
18:36
-
18:24
-
18:08
-
17:54
-
17:42
-
17:18
-
17:06
-
16:52
-
16:40
-
16:28
-
16:16
-
16:04
-
15:47
-
15:28
-
15:10
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:13
-
11:49
-
11:32