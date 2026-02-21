Нападающий «Спартака» Иван Морозов дисквалифицирован на три матча
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Нефтехимик» – «Спартак» (2:0) и принял решение дисквалифицировать на три матча нападающего «Спартака» Ивана Морозова и подвергнуть его денежному штрафу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 0
Спартак
Москва
1:0 Шафигуллин (Хайруллин, Дергачёв) – 18:24 (5x5) 2:0 Шафигуллин (Хлыстов, Селезнёв) – 42:52 (5x5)
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Ивана Морозова по п. 1.10.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
