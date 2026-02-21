Нападающий «Спартака» Иван Морозов дисквалифицирован на три матча

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Нефтехимик» – «Спартак» (2:0) и принял решение дисквалифицировать на три матча нападающего «Спартака» Ивана Морозова и подвергнуть его денежному штрафу.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Ивана Морозова по п. 1.10.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».