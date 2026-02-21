Скидки
Главный тренер ЦСКА Никитин высказался о поражении от СКА

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дишковский (Воробьёв, Сапего) – 10:21 (4x5)     2:0 Дишковский – 25:31     3:0 Гримальди – 49:49 (5x5)    

— Парадоксальная игра, пропустили тогда, когда должны были забивать. Нужно проанализировать, разобраться и как опыт отрицательный тоже с собой взять.

— Странно, когда ваши команды, как правильно автоматизированные, дисциплинированные, получают две шайбы в большинстве. Из-за чего?
— Словом автоматизированные вы меня хотели уколоть? Дисциплинированность — суть хоккея. Мы сегодня были недисциплинированны. С одной стороны, неприемлемо, с другой – понятно, когда на большинство выходишь передохнуть, соперник часто наказывает.

— Можно это считать мостиком предыдущего поражения?
— Есть звенья одной цепи. Где-то перестали ценить то, что у нас есть. За это нужно рассчитываться. Пока сам не ошибся, не прошёл через это… Это совершенно нормальная история — учиться на своих ошибках, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

