Главный тренер ЦСКА Никитин высказался о поражении от СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (0:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Парадоксальная игра, пропустили тогда, когда должны были забивать. Нужно проанализировать, разобраться и как опыт отрицательный тоже с собой взять.

— Странно, когда ваши команды, как правильно автоматизированные, дисциплинированные, получают две шайбы в большинстве. Из-за чего?

— Словом автоматизированные вы меня хотели уколоть? Дисциплинированность — суть хоккея. Мы сегодня были недисциплинированны. С одной стороны, неприемлемо, с другой – понятно, когда на большинство выходишь передохнуть, соперник часто наказывает.

— Можно это считать мостиком предыдущего поражения?

— Есть звенья одной цепи. Где-то перестали ценить то, что у нас есть. За это нужно рассчитываться. Пока сам не ошибся, не прошёл через это… Это совершенно нормальная история — учиться на своих ошибках, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.