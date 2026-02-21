Никитин — о травме Коледова: не говорил бы, что это преднамеренно. Стечение обстоятельств

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о травме защитника СКА Павла Коледова, полученной в результате толчка нападающего ЦСКА Павла Карнаухова в матче между командами. Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 3:0.

— В третьем периоде агрессия пошла не в то русло?

— Пашке здоровья, но мне кажется, там не было жёсткой грубости. Стечение обстоятельств. Не говорил бы здесь, что это преднамеренно.

— Вы там и удалений нахватали ещё…

— То, что, вылезло в большинстве, вылезло и здесь. Это разные проявления одной цепи. Нужно переоценить себя каждому в команде и вернуться заново, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.