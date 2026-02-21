Скидки
Никитин — о травме Коледова: не говорил бы, что это преднамеренно. Стечение обстоятельств

Никитин — о травме Коледова: не говорил бы, что это преднамеренно. Стечение обстоятельств
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о травме защитника СКА Павла Коледова, полученной в результате толчка нападающего ЦСКА Павла Карнаухова в матче между командами. Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дишковский (Воробьёв, Сапего) – 10:21 (4x5)     2:0 Дишковский – 25:31     3:0 Гримальди – 49:49 (5x5)    

— В третьем периоде агрессия пошла не в то русло?
— Пашке здоровья, но мне кажется, там не было жёсткой грубости. Стечение обстоятельств. Не говорил бы здесь, что это преднамеренно.

— Вы там и удалений нахватали ещё…
— То, что, вылезло в большинстве, вылезло и здесь. Это разные проявления одной цепи. Нужно переоценить себя каждому в команде и вернуться заново, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

