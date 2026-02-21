Скидки
Никитин рассказал, ждёт ли ЦСКА возвращения травмированных игроков до конца регулярки

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил, ждут ли в команде возвращения травмированных игроков до конца регулярного чемпионата КХЛ.

— Кого-то стоит ожидать из травмированных до конца регулярки?
— Конечно, мы ждём Гурьянова. Эберт готовится. Это процесс, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 70 очков после 58 встреч. В следующем матче армейцы сыграют с «Сочи» на выезде 23 февраля.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

