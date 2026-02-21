Никитин — о том, хотел ли бы слетать на финал ОИ в Милан: мне и здесь дел хватает

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, хотел ли бы он слетать на финал мужского олимпийского хоккейного турнира в Милан.

— Ларионов отправился в Милан на финал Олимпиады. Вам бы не хотелось посетить эту игру?

— Мне и здесь дел хватает, нужно разобраться. А завтра обязательно посмотрим этот матч. Ни за кого не болею, думаю, будет хоккей высочайшего уровня, победит сильнейший. Обе команды достойны выиграть золото, поэтому будет интересно, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В финале олимпийского хоккейного турнира встрется сборные Канады и США. Игра состоится в воскресенье, 22 февраля.