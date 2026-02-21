Скидки
Бабенко ответил на вопрос о состоянии Коледова, которого увезли со льда на носилках

Бабенко ответил на вопрос о состоянии Коледова, которого увезли со льда на носилках
Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) и высказался о состоянии здоровья защитника команды Павла Коледова, которого унесли на носилках в третьем периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дишковский (Воробьёв, Сапего) – 10:21 (4x5)     2:0 Дишковский – 25:31     3:0 Гримальди – 49:49 (5x5)    

— Хорошая игра, хороший соперник. Выполнили всё то, о чём договаривались. 900-я победа в чемпионатах страны, всех поздравляю.

— Что с Лайпсиком, он не выходил со второго периода?
— Получил повреждение. Точного диагноза сказать не можем, решили не рисковать.

— По Коледову пока тоже без новостей?
— Ну да, ещё слишком рано, — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

