Бабенко ответил на вопрос о состоянии Коледова, которого увезли со льда на носилках

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) и высказался о состоянии здоровья защитника команды Павла Коледова, которого унесли на носилках в третьем периоде.

— Хорошая игра, хороший соперник. Выполнили всё то, о чём договаривались. 900-я победа в чемпионатах страны, всех поздравляю.

— Что с Лайпсиком, он не выходил со второго периода?

— Получил повреждение. Точного диагноза сказать не можем, решили не рисковать.

— По Коледову пока тоже без новостей?

— Ну да, ещё слишком рано, — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.