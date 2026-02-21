Бабенко: если честно, не просил Ларионова ничего привезти из Милана

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко рассказал, что Игорь Ларионов смотрел матч с ЦСКА (3:0), но во время самой игры общения не было.

— Как узнали, что Ларионов поедет в Милан на финал Олимпиады?

— Он мне сказал лично.

— Что попросили Игоря Николаевича привезти из Милана?

— Ничего не просили, если честно.

— Была ли какая-то коммуникация с Ларионовым во время матча?

— Он смотрел игру, мы уже созвонились, переговорили, но во время матча общения не было, — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

На данный момент СКА находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками в 57 матчах.