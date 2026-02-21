Бабенко: если честно, не просил Ларионова ничего привезти из Милана
Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко рассказал, что Игорь Ларионов смотрел матч с ЦСКА (3:0), но во время самой игры общения не было.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дишковский (Воробьёв, Сапего) – 10:21 (4x5) 2:0 Дишковский – 25:31 3:0 Гримальди – 49:49 (5x5)
— Как узнали, что Ларионов поедет в Милан на финал Олимпиады?
— Он мне сказал лично.
— Что попросили Игоря Николаевича привезти из Милана?
— Ничего не просили, если честно.
— Была ли какая-то коммуникация с Ларионовым во время матча?
— Он смотрел игру, мы уже созвонились, переговорили, но во время матча общения не было, — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
На данный момент СКА находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками в 57 матчах.
Комментарии
