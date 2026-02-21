Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бабенко: если честно, не просил Ларионова ничего привезти из Милана

Бабенко: если честно, не просил Ларионова ничего привезти из Милана
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко рассказал, что Игорь Ларионов смотрел матч с ЦСКА (3:0), но во время самой игры общения не было.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дишковский (Воробьёв, Сапего) – 10:21 (4x5)     2:0 Дишковский – 25:31     3:0 Гримальди – 49:49 (5x5)    

— Как узнали, что Ларионов поедет в Милан на финал Олимпиады?
— Он мне сказал лично.

— Что попросили Игоря Николаевича привезти из Милана?
— Ничего не просили, если честно.

— Была ли какая-то коммуникация с Ларионовым во время матча?
— Он смотрел игру, мы уже созвонились, переговорили, но во время матча общения не было, — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

На данный момент СКА находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками в 57 матчах.

Материалы по теме
Кожевников: Ларионов уехал на три-четыре дня по делам — ничего страшного нет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android