Бабенко: думаю, США выиграют финал Олимпиады, это сильнейшая команда

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко выразил мнение, что на Олимпийских играх 2026 года в Милане победит сборная США. Американцы сыграют в финале турнира с Канадой 22 февраля.

— Вы сами смотрите Олимпиаду? Может, что-то почерпнули для себя в них?

— Сказать, что удивился, трудно сказать, но некоторые вещи для себя подметил. Достаточно много матчей посмотрел, впечатление производят США. Думаю, они выиграют. По подбору состава, по движению и совокупности мастерства это сильнейшая команда. Хотя нас ждёт увлекательный финал, противостояние классных команд. Много есть за кем посмотреть, — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.