Каменский: финал Олимпиады может казаться предсказуемым, но Канаде он дался непросто

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский считает, что в финале олимпийского хоккейного турнира будет настоящая борьба, и результат невозможно предсказать. В финальном матче встретятся сборные США и Канады 22 февраля.

«Всё не так просто. Да, финал Канада — США может казаться предсказуемым, но первым он достался не так просто. Пришлось попотеть, поработать. Американцам по ходу турнира была полегче, но в финале будет настоящая борьба. Результат здесь не предсказать. Обе команды будут биться до конца — и у США, и у Канады есть звёзды. Есть кому забивать», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.