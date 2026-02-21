Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский: финал Олимпиады может казаться предсказуемым, но Канаде он дался непросто

Каменский: финал Олимпиады может казаться предсказуемым, но Канаде он дался непросто
Комментарии

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский считает, что в финале олимпийского хоккейного турнира будет настоящая борьба, и результат невозможно предсказать. В финальном матче встретятся сборные США и Канады 22 февраля.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё не так просто. Да, финал Канада — США может казаться предсказуемым, но первым он достался не так просто. Пришлось попотеть, поработать. Американцам по ходу турнира была полегче, но в финале будет настоящая борьба. Результат здесь не предсказать. Обе команды будут биться до конца — и у США, и у Канады есть звёзды. Есть кому забивать», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Канада выжимает соки из трёх суперзвёзд, США ставят на глубину. Что будет в финале ОИ?
Канада выжимает соки из трёх суперзвёзд, США ставят на глубину. Что будет в финале ОИ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android