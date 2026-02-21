Скидки
Кросби может сыграть в финале ОИ-2026, решение примут перед матчем

Кросби может сыграть в финале ОИ-2026, решение примут перед матчем
Нападающий сборной Канады Сидни Кросби может сыграть в финале олимпийского хоккейного турнира с командой США. 38-летний хоккеист пропустил полуфинал с Финляндией (3:2) из-за травмы, полученной в игре 1/4 финала с Чехией (4:3 ОТ).

«Он не станет подвергать себя опасности. Кросби не станет подвергать опасности команду. Конечно, мы были бы рады видеть его в составе. Решение по этому вопросу будет принято непосредственно перед игрой», — приводит слова главного тренера канадской сборной Джона Купера TSN.

Также отмечается, что Кросби принимал участие в закрытой тренировке, которая прошла сегодня, 21 февраля.

Канада выжимает соки из трёх суперзвёзд, США ставят на глубину. Что будет в финале ОИ?
Канада выжимает соки из трёх суперзвёзд, США ставят на глубину. Что будет в финале ОИ?
