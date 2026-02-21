Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Третий матч на выезде, играли рационально, хотя и у соперника было много активных отрезков. Справлялись с ними, хорошо выходили из зоны, с нашей стороны были хорошие контратаки с численным преимуществом. В один момент потеряли концентрацию, и две атаки перевернули ход матча. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.

– При счёте 2:0 «Ак Барс» пропустил две шайбы с пятака – это про концентрацию или ошибки в тактике?

– Я сказал, что рациональных отрезков хватало: правильно играли при давлении, в своей зоне. В целом и на пятаке играли надёжно, повторных добиваний не допускали. В первом голе неправильно сыграли в давлении – получили удаление и дали сопернику возможность вернуться в игру. Во втором моменте упустили нападающих на пятаке, была неправильная смена. Наша задача – анализировать ошибки, чтобы в дальнейшем их было как можно меньше.

– Чего не хватило для победы в основное время? Нужно было лучше реализовывать или держать концентрацию?

– У нас было достаточно выходов с численным преимуществом – мы могли и увеличить отрыв в счёте, но не хватило точности. Две атаки перевернули игру.

– Можно ли сказать, что сегодня встречались две равные команды?

– Сейчас в КХЛ нет безусловных фаворитов — это видно по всем матчам, каждая игра проходит в упорной борьбе. Тут важно обращать внимание, готовиться и отталкиваться от текущего состояния. Конечно, в идеале мы хотим всю игру проводить в атаке, владеть шайбой, но в нынешней КХЛ это невозможно. Важно правильно распоряжаться своими активными отрезками. И правильно играть, когда инициатива переходит к сопернику.

– С первых секунд матча ваша команда взвинтила темп – это был тренерский план?

– Мы всегда акцентируем внимание на начале матча — выходить и своими активными действиями заставлять соперника ошибаться. Сначала это получалось, но сложно доминировать на протяжении всего матча. Инициатива переходит от одной команды к другой, здесь важно правильно оценивать ситуацию, не давать сопернику убегать в контратаки, не хватать удаления. Разбираем это, доносим до ребят. Если брать матч в целом, у нас получалось играть рационально, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».